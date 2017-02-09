Белый дом подтвердил невозможность снятия санкций с России из-за Крыма

США не намерены снимать с Москвы санкции, введенные в связи с присоединением Крыма, пока полуостров остается в составе России. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Спайсер отказался комментировать внесенный ранее в Сенат законопроект, который позволяет наложить вето на возможное снятие президентом Дональдом Трампом санкций с России. В то же время он отметил, что против России действует два пакета санкций, один из которых был введен в связи с присоединением Крыма. По словам Спайсера, этот пакет санкций будет действовать, пока Россия не покинет полуостров. «Я полагаю, что представитель представитель США в ООН Хейли четко высказала в ООН нашу позицию», - отметил представитель Белого дома.

Постпред США в ООН Никки Хейли ​3 февраля на своем первом публичном выступлении в организации заявила, что касающиеся Крыма санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Киеву контроль над этой территорией. Также она осудила Россию за обострение ситуации на востоке Украины.

В среду, 8 февраля, несколько членов верхней палаты парламента США подготовила законопроект, который требует от президента в случае принятия решения о снятии санкций согласовать свои действия с конгрессом. При этом глава государства будет обязан представить конгрессменом подробное обоснование своего решения.