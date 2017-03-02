ЕК выступила с рекомендациями по выдворению нелегальных мигрантов

Еврокомиссия в четверг выступила с рекомендациями к странам-членам ЕС по возвращению нелегальных мигрантов, призывая задерживать нелегалов-уклонистов перед выдворением, улучшить координацию между службами, предотвратить злоупотребление мигрантами нормами предоставления убежища и ввести к июню 2017 года программы по добровольному возвращению нелегалов, говорится в заявлении Еврокомиссии.

ЕК предлагает, в частности, "предотвратить уклонение путем задержания тех, кто получил решение о возвращении и демонстрирует признаки того, что не будет выполнять его и откажется от сотрудничества при идентификации или от участия в процедуре возвращения".

Предлагается также к июню 2017 года улучшить координацию между всеми службами и управлениями, задействованными в процессе выдворения нелегалов, и учредить программы по добровольному возвращению нелегалов. При этом, как говорится в заявлении, Европейское агентство пограничной и береговой охраны к июню должно выработать механизм использования коммерческих рейсов для возвращения нелегалов на родину.

Страны-члены призваны сокращать периоды апелляции по решениям об отказе в убежище, выдавать такие решения с неограниченным сроком действия и бороться со злоупотреблениями системой предоставления убежища, при которых нелегалы запрашивают убежище, чтобы выиграть время.

На уровне ЕС Еврокомиссия предложила выделить в 2017 году дополнительно 200 миллионов евро на национальные меры по выдворению нелегалов и европейские программы по возвращению и реинтеграции мигрантов.

Предполагается также уравнять условия программ по возвращению нелегалов, действующих в разных странах-членах ЕС, чтобы страны происхождения мигрантов не злоупотребляли этой системой, выбирая наиболее выгодных партнеров.

Комиссия к декабрю 2017 года намерена опубликовать доклад, отражающий степень выполнения новых рекомендаций.