Последнее обновление: 20.02.2018 17:16

Приток нелегальных иммигрантов в ЕС снизился в 2017 году на 60%

Число иммигрантов, которые незаконно прибыли в страны-члены ЕС в 2017 году, уменьшилось на 60% по сравнению с 2016 годом, говорится в докладе Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex). По данным агентства, порядка 205 тыс. нелегалов незаконно пересекли границы европейских стран в прошлом году, тогда как в 2016 году эта цифра составляла 511 тыс. человек.

При этом в 2015 году, в течение которого был зафиксирован апогей миграционного кризиса в ЕС, в Евросоюз прибыли 1,8 млн нелегальных иммигрантов.

Помимо этого, в Frontex установили, что все меньше нелегалов стремятся в ЕС через восточносредиземноморские маршруты и пути, пролегающие по территории Балканских стран. Тем не менее, большой поток иммигрантов по-прежнему приходится на маршруты, проходящие через западное средиземноморье, в частности через Испанию.

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