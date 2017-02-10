Последнее обновление: 10.02.2017 17:20

Более 11 тысяч мигрантов прибыли в Европу в 2017 году по Средиземному морю

Свыше 11 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю в 2017 году, сообщает в пятницу Международная организация по миграции (МОМ).

Согласно статистике МОМ, за период с января по 8 февраля нынешнего года в Европу прибыло 11169 мигрантов и беженцев. При этом погибло 258 человек. За тот же период прошлого года в Европу прибыло 76395 человек.

Порядка 15% вновь прибывших добрались в Европу через Грецию. Остальные 85% — 9,4 тысячи человек — через Италию. По информации представительства МОМ в Риме, для Италии эти цифры значительно превышают данные за тот же период в 2016 и 2015 годах.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование