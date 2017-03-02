Нефть ускорила снижение из-за рекордных запасов в США, данных о добыче в РФ

Цены на нефть снизились на торгах в четверг на фоне рекордно высокого уровня запасов сырья в США и данных о том, что среднесуточная добыча нефти в РФ в феврале не изменилась к январю.

К 17.26 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,77 процента до $55,36 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,79, на 1,93 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 24 февраля, на 1,50 миллиона баррелей до 520,2 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Добыча нефти в РФ в феврале 2017 года в посуточном выражении осталась на январском уровне в 11,11 миллиона баррелей в сутки, следует из статистики ЦДУ ТЭК Минэнерго.

От дальнейшего снижения нефтяные котировки удерживает соблюдение странами ОПЕК пакта о сокращении добычи.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) договорились о снижении производства примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

ОПЕК в феврале выполнила условия глобального нефтяного пакта примерно на 94 процента, показали расчёты Рейтер.

По мнению министра энергетики РФ Александра Новака, сегодня рано говорить о продлении соглашения о сокращении добычи после 1 июня.

"Сейчас преждевременно говорить о том, какие вопросы участники глобального пакта будут обсуждать в апреле-мае", – сказал в интервью Рейтер Новак.

Новак прогнозирует стоимость эталонной корзины Brent в 2017 году на уровне $55-60 за баррель, тогда как Urals будет торговаться с дисконтом в $2-3 за баррель к североморскому эталону, считает он.

Ноябрьские договорённости ОПЕК помогли установить нижний порог цен на нефть, которые с тех пор торгуются в узком диапазоне.

"Над рынком (нефти) сгущаются тучи, – сказал Оле Хансен из Saxo Bank. – Я по-прежнему вижу риски снижения (фьючерсов на) Brent до $50 за баррель, прежде чем они развернутся к росту до $60 за баррель, но вынужден признать, что аппетит к продаже ограниченный".