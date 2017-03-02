Нефть дешевеет на фоне рекордно высоких запасов в США

Цены на нефть снизились утром в четверг на фоне рекордно высокого уровня запасов сырья в США.

К 9.38 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,37 процента до $56,15 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,58, на 0,46 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 24 февраля, на 1,50 миллиона баррелей до 520,2 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Хотя рост оказался ниже прогнозов аналитиков, уровень запасов нефти в США остаётся рекордно высоким.

На стороне нефти – сокращение добычи членами нефтекартеля ОПЕК.

ОПЕК в феврале выполнила условия глобального нефтяного пакта примерно на 94 процента, показали расчёты Рейтер во вторник.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) договорились о сокращении добычи примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

Примкнувшая к пакту ОПЕК Россия обязалась снизить производство на 300.000 баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. Тем не менее на сегодняшнйи день уровень соблюдения условий сделки Москвой остаётся невысоким.

Добыча нефти в РФ в феврале 2017 года в посуточном выражении осталась на январском уровне в 11,11 миллиона баррелей в сутки, следует из статистики ЦДУ ТЭК Минэнерго.