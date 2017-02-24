FT узнала о поддержке Берлином требований от Лондона €60 млрд за Brexit

Берлин поддерживает план Еврокомиссии не начинать переговоры по торговым отношениям с Великобританией до того, как Соединенное Королевство не обяжется выплатить €60 млрд в бюджет блока, а также предоставить гарантии по поводу прав граждан ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

Ранее с требованием выплаты от Великобритании выступал глава делегации Евросоюза Мишель Барнье, отмечает FT. Пожелавший остаться анонимным немецкий чиновник сообщил газете, что в правительстве ФРГ поддерживают его позицию.

«Любое соглашение по статье 50 должно включать гарантии Великобритании, что она выплатит финансовые обязательства в качестве государства — члена ЕС», — сказал газете немецкий чиновник, отметив: «Мы согласны с Еврокомиссией».

Подобные планы не сходятся с мнением политиков Соединенного Королевства. Так, министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис считает, что переговоры о торговом соглашении должны начаться одновременно с обсуждением условий выхода Великобритании из блока.

В то же время статс-секретарь совета министров Италии по европейским делам Сандро Гоци в интервью газете отметил, что Италия считает одновременное проведение двух переговорных процессов «сложным». Однако решение будет приниматься всеми странами ЕС.

Однако, как отмечает издание, это предварительные условия, так как члены ЕС пока что придерживаются официальной позиции.

Накануне, 23 февраля, канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью Bloomberg заявил, что Еврокомиссия оценивает обязательства Великобритании в € 60 млрд.

«Чек должен быть около €60 млрд, это то, что подсчитала Еврокомиссия, и это будет частью переговоров», — заявил он агентству.

Financial Times еще в октябре 2016 года сообщала, что единый бюджет Евросоюза может стать одним из самых серьезных политических препятствий для сделки по выходу Великобритании. По подсчетам издания, принятые Британией в качестве члена ЕС финансовые обязательства составляли €20 млрд.