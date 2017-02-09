Палата общин британского парламента одобрила законопроект о Brexit

Палата общин британского парламента большинством голосов одобрила вчера законопроект о Brexit, дав правительству зеленый свет на начало процесса развода с ЕС, который планируется начать до 31 марта и завершить в 2019 году.

Законопроект передан в Палату лордов - верхнюю палату парламента Великобритании, где, как ожидается, он также будет одобрен.

Согласно последним соцопросам, большинство жителей Британии поддерживают действия правительства по выходу страны из ЕС. Позиции правительства укрепились также благодаря хорошим показателям экономики. По итогам 2016 года темпы роста ВВП Великобритании, вопреки прогнозам, оказались самыми высокими среди всех стран "Группы семи".

Ожидается, что финальное голосование в Палате лордов может состояться 7 марта. После того, как проект закона будет одобрен двумя палатами британского парламента, премьер-министр страны Тереза Мэй официально сможет начать переговоры о выходе Великобритании согласно статье 50 Лиссабонского договора.