Правительство Британии внесло в парламент законопроект о запуске Brexit

Правительство Великобритании в четверг внесло в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit.

В минувший вторник Верховный суд постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта.

Кабмин настаивает, что вердикт Верховного суда не повлияет на планы правительства инициировать Brexit до конца марта, и означает лишь необходимость двигаться вперед "быстро" и "уверенно". Дэвис ранее охарактеризовал законопроект как "очень прямолинейный".

Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, зависит теперь от степени активности депутатов и готовности министров к диалогу. Лейбористская партия готовит шесть поправок к законопроекту, а Шотландская национальная партия – 50.