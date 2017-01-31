Последнее обновление: 31.01.2017 18:19

Великобритания может запустить Brexit 9 марта - СМИ

Правительство Великобритании хочет запустить статью 50 Лиссабонского договора по выходу из ЕС к первой неделе марта. Это позволит премьер-министру страны Терезе Мэй начать процесс по Brexit на саммите европейских лидеров. Об этом сообщает The Times.

"Правительство хочет, чтобы законодательные процедуры, необходимые для запуска статьи 50, были завершены к первой неделе марта, что даст Терезе Мэй возможность начать процесс по Brexit на саммите европейских лидеров", - говорится в сообщении.

Накануне правительство сообщило Палате лордов британского парламента: оно рассчитывает, что законопроект о выходе Британии из ЕС будет одобрен 7 марта.

Одновременно Мэй не называет конкретной даты начала двухлетнего формального периода, необходимого для выхода страны из ЕС, отметив лишь, что запуск процедуры Brexit состоится до конца марта.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании начинаются дебаты по внесенному правительством законопроекту о запуске процедуры выхода страны из Европейского Союза.

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