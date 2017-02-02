Последнее обновление: 02.02.2017 18:16

Британские депутаты подавляющим большинством поддержали закон о Brexit

Нижняя палата британского парламента подавляющим большинством голосов прияла во втором чтении законопроект о запуске процедуры выхода из Евросоюза, так называемого Brexit, согласно ст. 50 Лиссабонского договора, сообщает Би-би-си.

За законопроект отдали голоса 498 депутатов, 114 высказались против. ​Дебаты по этому законопроекту начались во вторник, 1 февраля.

Документ направлен на рассмотрение в комитеты парламента, окончательное голосование по нему назначено на 8 февраля, после чего законопроект будет направлен в Палату лордов.

Ранее, 24 января, Верховный суд Великобритании запретил правительству приводить в действие ст. 50 Лиссабонского договора о выходе страны из ЕС без одобрения парламента. Такое решение было принято коллегией судей Верховного суда, который обладает правом разрешать споры о полномочиях между правительством и законодательными органами страны. Из 11-ти судей восемь проголосовали за то, чтобы правительство утвердило план выхода Британии из ЕС в парламенте, трое — против.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование