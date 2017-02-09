Палате лордов британского парламента грозит роспуск в случае блокировки законопроекта о Brexit

Палата лордов получила предупреждение о ее возможном роспуске, если ее члены решат заблокировать законопроект о выходе Великобритании из ЕС, сообщает ВВС со ссылкой на источник в правительстве.

"Если лорды не хотят столкнуться с решительным требованием общественности о роспуске (палаты), им следует защитить демократию и одобрить законопроект", - заявил источник в правительстве.

Начало рассмотрения законопроекта назначено на 20 февраля, сразу после того, как палата лордов вернется с зимних каникул.

Издание Daily Telegraph, в свою очередь, отмечает, что представители Консервативной партии в палате лордов впервые оказались не в большинстве, и теоретически коалиция, состоящая из более чем 250 представителей Лейбористской и Либерально-демократической партии, при поддержке независимых членов палаты могла бы попытаться заблокировать законопроект.

При этом газета подчеркивает, что в ситуации, когда члены палаты общин ясно показали, что поддерживают Brexit, де-факто возможности палаты лордов ограничены: там могут пойти на пересмотр деталей предложенного плана по Brexit, но вряд ли будут пытаться помешать выходу из ЕС как таковому.

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выразил надежду на то, что Палата лордов "сделает свою работу и выполнит патриотический долг, дав нам право продолжать и реализовывать эти отношения".

Вчера, как сообщалось, палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава ЕС. В январе Верховный суд Британии отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс Brexit без одобрения парламента.