Доллар под давлением из-за падения доходности госбондов США

Снижение доходности казначейских облигаций США в понедельник оказывало давление на стоимость доллара к иене, в то время как евро находился в поисках катализаторов роста после существенных потерь в конце прошлой недели на фоне возобновившихся опасений о предстоящих выборах во Франции.

Беспокойство рынков в связи с возможной победой кандидата от ультраправых Марин Ле Пен на выборах резко усилилось после того, как два представителя французских крайне левых - Бенуа Амон и Жан-Люк Меланшон - в пятницу сообщили, что обсуждают сотрудничество для объединения усилий в президентской гонке.

Политические риски в Европе привели к небольшому снижению доллара к иене, толкнув доходность госбондов США к недельным минимумам в 2,4 процента.

К 8.34 доллар прибавил 0,2 процента до 113,06 иены, удерживаясь недалеко от отметки в 112,620 - минимума с 9 февраля, достигнутого в пятницу.

К корзине основных валют доллар сбавил 0,05 процента до 100,90. Ранее в феврале индекс рос 10 дней кряду, но затем утратил движущую силу, несмотря на хорошие экономические данные.

Надежды на подробности относительно планов бюджетного стимулирования администрации президента США Дональда Трампа пока не реализовались, сведя на нет часть поддерживавших американскую валюту факторов.

Евро торговался без резких колебаний на уровне 1,0614 после снижения на 0,6 процента в пятницу. К иене валюта блока подорожала на 0,3 процента до 120,07 после достижения 11-дневного минимума в 119,650. В пятницу евро сбавил почти 1 процент к иене.

Фунт стерлингов прибавил 0,1 процента до $1,2417 после снижения на 0,7 процента в пятницу, так как неожиданное падение розничных продаж в Британии указало на ухудшение потребительских настроений.

Австралийский доллар торговался у отметки в $0,7678, все еще удерживаясь вблизи пика трех с половиной месяцев в $0,7732, достигнутого на прошлой неделе.