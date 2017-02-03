Доллар вырос к иене после предложения Банка Японии о выкупе госбондов

Недавно столкнувшийся с трудностями доллар вырос до сессионного пика к иене в пятницу после того, как Банк Японии неожиданно озвучил желание выкупить госбонды страны в попытке снизить их доходность, в то время как инвесторы ждали выхода трудовой статистики США.

К 8.33 доллар прибавил 0,2 процента до 113,06 иены после подъема до 113,24 ранее. Ночью он падал до 112,05 иены - минимума с конца ноября - и все еще готовился сбавить 1,8 процента по итогам недели.

Банк Японии в пятницу предложил выкупить индикативные 10-летние гособлигации в рамках операции, направленной на удержание их доходности вблизи целевого уровня около нуля процентов.

Безопасная иена на утренних росла к доллару после того, как региональные рынки акций снизились из-за неожиданного повышения Китаем краткосрочных процентных ставок.

Доллар также готовится снизиться к корзине основных валют по итогам недели, в то время как инвесторы ждут данных о занятости, чтобы оценить возможные временные рамки следующего повышения ставки Федрезервом США.

Индекс доллара на азиатских торгах прибавил 0,1 процента до 99,929, готовясь сбавить 0,7 процента за неделю, в ходе которой он опускался до 99,233 - минимума с конца ноября.

Доллар начал расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на фоне ожиданий того, что его меры стимулирования ускорят рост и инфляцию. Однако протекционистская политика нового президента и препятствование иммиграции ударили по аппетиту инвесторов к риску.

Евро стабилизировался на уровне $1,0750 после подъема до $1,0829 ночью - максимума с 8 декабря. За неделю он прибавил 0,6 процента.