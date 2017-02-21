Доллар растет вслед за доходностью облигаций, рынки ждут протокол ФРС

Доллар растет во вторник в ответ на повышение доходности облигаций Казначейства США. Повлиять на динамику американской валюты в ближайшее время может протокол последнего заседания ФРС, публикация которого состоится в среду.

Доллар поднялся на 0,5 процента до 113,64 иены, приблизившись к двухнедельному пику 114,955 иены, достигнутому на прошлой неделе.

Более высокая доходность облигаций поддержала доллар в выходной для американских бирж понедельник - вчера в США отмечался День президентов. Доходность индикативных 10-летних облигаций на торгах в Азии достигла 2,443 процента; к закрытию американского рынка в пятницу она составляла 2,425 процента.

Индекс доллара, показывающий его динамику к шести основным валютам, вырос на 0,3 процента к 8.25 до 101,210 пункта.

В среду будет опубликован протокол заседания ФРС, в котором инвесторы попытаются найти намеки на возможные темпы повышения ставки американским регулятором.

Евро оказался под давлением из-за опасений, что президентские выборы во Франции могут пошатнуть статус-кво, подобно тому, как это сделали в прошлом году итоги британского референдума о выходе из ЕС и результаты выборов в США.

Евро опустился на 0,3 процента до $1,0580 после малоподвижной динамики в понедельник. За февраль валюта опустилась более чем на 0,2 процента.

По отношению к иене евро торговался на уровне 120,26, поднявшись на 0,2 процента. В понедельник евро опустился до 119,65 иены, наименьшего значения с 9 февраля.