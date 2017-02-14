Доллар немного снизился после отставки советника Трампа

Доллар расширил потери во вторник после того, как советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку.

К 9.09 доллар потерял 0,3 процента до 113,36 иены, отодвинувшись от пика понедельника в 114,17, но продолжая удерживаться значительно выше минимума 10 недель в 111,59, достигнутого неделю назад.

Доллар достиг сессионного минимума вскоре после сообщений об отставке Флинна, оказавшегося объектом критики из-за контактов с российскими чиновниками до вступления Трампа в должность.

Индекс доллара снизился на 0,2 процента до 100,79, отойдя от максимума понедельника в 101,11 - пика с 20 января.

Глава ФРС Джанет Йеллен во вторник выступит с полугодовым докладом о монетарной политике и экономике в Сенате, а в среду - в Палате представителей.

"Йеллен необязательно приводить какие-либо подробности. Я думаю, она будет очень осторожна, так что не стоит ждать резких колебаний валют", - сказал Масаси Мурата из Brown BrothersHarriman.

"Она может указать на возможность повышения ставки ФРС в марте, но, я думаю, этот риск крайне низок".

Доллар поддерживало обещание Трампа, на прошлой неделе рассказавшего о подготовке "феноменальной" налоговой реформы. В понедельник акции США достигли исторических максимумов благодаря ожиданиям снижения налогов.

Евро, который оказался под давлением на фоне усиления борьбы в ходе предвыборной кампании во Франции, прибавил 0,2 процента до $1,0616.