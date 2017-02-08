Евро стабилизировался после потерь из-за политической неопределенности в Европе

Евро на азиатских торгах среды отыграл часть потерь, понесенных из-за опасений инвесторов о политической нестабильности в Европе в преддверии выборов, что приостановило подъем европейской валюты к доллару.

Президентская гонка во Франции ознаменовалась очередным скандалом: центристу Эммануэлю Макрону пришлось отрицать обвинения во внебрачных любовных связях, в то время как консерватор Франсуа Фийон продолжает пытаться спасти свою репутацию после обвинений в фиктивном трудоустройстве супруги, получившей деньги из казны.

Опросы указывают на небольшое преимущество Макрона над Фийоном в первом туре выборов, который состоится в апреле, однако обоих опережает кандидат от ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен. Она пообещала вывести страну из еврозоны и провести голосование о членстве в Евросоюзе.

Евро к 8.37 торговался без резких колебаний к доллару у отметки $1,0678 после падения до $1,0656 во вторник - минимума с конца января и значительно ниже уровня вблизи двухмесячного пика в $1,0829, достигнутого на прошлой неделе.

К иене евро подешевел на 0,1 процента до 119,89 после снижения до 119,545 ночью - минимума с 5 декабря.

Неопределенность усиливают ожидания выборов в Нидерландах, Германии и, возможно, в Италии, а также пересмотр плана финансового спасения Греции, переговоры о котором между Афинами, европейскими кредиторами и Международным валютным фондом уже несколько месяцев не могут сдвинуться с мертвой точки.

Доллар отдал набранное ранее преимущество к иене и сбавил 0,1 процента до 112,29, но удерживался выше отметки в 111,59, достигнутой ночью - минимума с конца ноября, в то время как инвесторы ждали встречи лидеров США и Японии.

Президент США Дональд Трамп позднее на этой неделе примет премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Участники рынка ждут комментариев относительно валют или бюджетной и монетарной политики Токио, хотя в центре внимания, скорее всего, окажутся вопросы торговли и обороны.