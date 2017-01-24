Доллар снизился из-за опасений о протекционистских мерах Трампа

Доллар удерживался вблизи минимумов семи недель на азиатских торгах вторника под давлением опасений инвесторов о возможном влиянии протекционистской позиции президента США Дональда Трампа на торговлю.

Индекс доллара к 8.20 сбавил 0,1 процента до 100,070 после снижения до 99,899 в понедельник - минимума с 8 декабря.

К иене доллар прибавил 0,1 процента до 112,78, однако ранее достиг отметки 112,52 - минимума с 30 ноября, значительно ниже ночного максимума в 114,45.

Трамп в понедельник формально вывел США из договора о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), дистанцировав Америку от ее азиатских союзников. Он также сказал, что намерен пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

Негативное влияние на доллар также оказало снижение доходности госбондов США. Доходность индикативных 10-летних казначейских облигаций показала максимальное более чем за две недели однодневное снижение, так как опасения о последствиях жесткой позиции Трампа в торговле повысили спрос на безопасные госбонды.

Евро снизился на 0,1 процента до $1,0753, ранее достигнув отметки $1,0774 - максимума с 8 декабря.

Снижение доллара оказало поддержку фунту стерлингов, который достиг пиков шести недель, в то время как инвесторы прогнозировали, что британский Верховный суд позднее во вторник вынесет решение о том, что для начала формальных переговоров о выходе из Евросоюза правительству необходимо одобрение парламента.

Фунт достиг уровня в $1,2538 - максимума к доллару с 15 декабря, однако затем немного снизился до $1,2505.