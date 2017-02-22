Доллар немного снизился в ожидании протокола заседания ФРС

Доллар снизился на торгах в Азии в среду, пока инвесторы ждали протокола заседания ФРС, чтобы прояснить сроки повышения ставки американским регулятором, в то время как евро оставался под давлением из-за беспокойства о европейской политике.

Протокол заседания Федрезерва, который будет опубликован позднее в среду, находится в центре внимания инвесторов, так как может либо усилить эффект от недавних "ястребиных" комментариев регулятора, либо нивелировать его.

Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказала в понедельник, что благосклонно отнесётся к повышению ставок, если нынешние темпы роста основных показателей сохранятся.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что поддержит ужесточение политики на мартовском заседании, если инфляция, производство и другие данные до этого времени продолжат указывать на рост экономики.

К 8.45 доллар снизился на 0,18 процента к иене до 113,45 иены, отойдя от максимума с конца января в 114,95 иены, достигнутого неделей ранее.

Евро подрос на 0,09 процента до $1,0544 после снижения до $1,0526.

Единая европейская валюта остаётся под давлением из-за беспокойства рынков в связи с риторикой Марин Ле Пен, кандидата в президенты Франции от крайне правой партии Национальный фронт, настроенной против Европейского союза, в преддверии первого тура выборов, который пройдёт 23 апреля.

Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине основных валют-соперников, сбавил 0,03 процента, опустившись до 101,34.