Доллар удерживается вблизи максимума 3,5 недель после выступления Йеллен

Доллар в среду удерживал набранное ранее преимущество, торгуясь вблизи пика трех с половиной недель после того, как глава Федрезерва Джанет Йеллен сигнализировала об ускорении повышения процентных ставок.

Йеллен, выступая в Сенате, сказала, что ФРС, скорее всего, понадобится повысить ставки на одном из ближайших заседаний, однако выразила опасения на фоне существенной неопределенности вокруг экономической политики администрации президента США Дональда Трампа.

Индекс доллара к 9.30 среды торговался без резких колебаний на уровне 101,20. После выступления Йеллен во вторник индекс поднялся до 101,38 - максимума с 20 января.

Трамп объявил о планах ослабить регулирование финансового сектора, однако подробностей все еще мало, а рынки ждут ясности относительно обещанного президентом снижения налогов.

В среду Йеллен выступит с полугодовым докладом в Палате представителей.

"Йеллен, похоже, не изменила своей позиции в отношении повышения ставок. Ожидания повышения в марте все еще в меньшинстве", - сказал Масаси Мурата из Brown Brothers Harriman.

К иене доллар торговался на уровне 114,31, недалеко от двухнедельного пика в 114,49, достигнутого во вторник.

Евро удерживался у отметки $1,0580, недалеко от месячного минимума в $1,0559, достигнутого во вторник на фоне политических рисков и разочаровывающих экономических данных.

Евро оказался под давлением в связи с опасениями о президентских выборах во Франции и переговорах о плане спасения Греции. Опросы указали на то, что глава ультраправого Национального Фронта Марин Ле Пен, которая обещала вывести Францию из еврозоны и провести референдум о членстве в Евросоюзе, опережает своих конкурентов по первому туру голосования.