Доллар слегка повысился в ожидании деталей налоговой реформы Трампа

Доллар немного подрос после снижения до двухнедельного минимума к иене на торгах в Азии в понедельник, однако ему не хватает импульса, так как инвесторы ждут речи президента США Дональда Трампа, чтобы прояснить детали налоговой реформы.

Трамп во вторник впервые выступит перед обеими палатами Конгресса. Ожидается, что его речь будет включать вопросы расходов на инфраструктуру и налоговой реформы, однако некоторые участники рынка беспокоятся, что их отсутствие может разочаровать инвесторов, тем самым оказав давление на доллар.

К 8.44 доллар прибавил 0,02 процента к иене до 112,20 иены после снижения до 111,92 иены, минимума с 9 февраля, ранее в ходе торгов.

Евро был стабилен к доллару, торгуясь у отметки $1,0565. На единую европейскую валюту продолжает давить беспокойство о предстоящих выборах во Франции.

Хотя текущие опросы показывают, что лидер крайне правой партии Национальный фронт Марин Ле Пен проиграет либо независимому кандидату Эммануэлю Макрону, либо консерватору Франсуа Фийону, инвесторы полностью не исключают вероятность её победы, и многие боятся, что она может вывести Францию из еврозоны.

"Сейчас главными темами являются налоговые планы Трампа и выборы во Франции", - сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities.

Фунт стерлингов снизился на 0,32 процента до $1,2429.

Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине шести основных валют-соперников, повысился на 0,05 процента до 101,140 на фоне снижения фунта.