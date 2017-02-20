В Беларуси регионы вышли на протест против налога на тунеядцев вслед за столицей

Более двух тысяч человек в воскресенье вышли на улицы в регионах Беларуси и вслед за Минском потребовали отмены налога на неработающих граждан, сообщили местные СМИ.

На фоне продолжающейся два года рецессии белорусские власти приняли декрет о борьбе с "социальным иждивенчеством", по которому каждый, кто работал меньше шести месяцев в году и не зарегистрировался на бирже труда, должен заплатить государству около $250.

Ранее, в пятницу в Минске около 2000 человек приняли участие в митинге, который стал самой крупной акций протеста в Беларуси за последние годы.

В областном центре Гомеле, по оценке новостного интернет-портала tut.by, в воскресенье против налога протестовали около 2000 человек, в четырех других областных центрах на улицы вышли сотни.

Не дав разрешения на протесты, власти тем не менее не препятствовали их проведению, а милиция не вмешивалась.

"Это протесты не только против декрета. Это протесты против ухудшения социального положения, против обеднения, против дурных решений власти", - сказал Николай Статкевич, один из инициаторов протестов.

Средняя зарплата в Беларуси за три года уменьшилась до $420 с $560 (официальная статистика), из-за снижения экономики и падения экспорта.