Последнее обновление: 28.02.2020 11:50

Штрафы участникам акций за независимость Беларуси достигли суммы $65 тыс.

За 2 месяца, в период с 26 декабря 2019 по 25 февраля 2020 года в Беларуси прошли 202 судебных процесса над участниками состоявшихся в декабре 2019 года акций протеста против интеграции Беларуси и России.

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то есть за нарушение статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях к административной ответственности привлечены 132 человека. Общая сумма штрафов составила 144 993 рубля (почти 65000$), а общее количество полученных активистами суток – 375.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна», ссылаясь на данные по состоянию на 27 февраля 2020 года.

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