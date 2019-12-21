В центре Минска опять протестовали противники интеграции с Россией

Сегодня в центре Минска на Октябрьской площади в 14 часов стартовала 4-я за этот месяц акция протеста против интеграции с Россией, в ходе которой была принята резолюция с весьма провокационным названием «Народная мобилизация в защиту независимости Беларуси».

«Нужно остановить незаконную деятельность чиновничьей группировки по продаже интересов Беларуси. Эти люди не имеют права решать судьбу суверенитета и народа. Их деятельность — незаконная и неконституционная. То, что они делают на глазах у всех, — заговор продажников. Такие люди подлежат суду и наказанию — предатели Родины не должны быть во власти в Беларуси», - цитирует резолюцию БелаПАН

«Народ должен брать власть в свои руки и остановить оккупацию страны, которую проводят под маркой так называемой интеграции. Призываем белорусов создавать сообщества защиты Родины по всей стране. Их задача — информировать об опасности российской оккупации, поддерживать наших людей, накапливать силы для борьбы, готовить специалистов для реализации самоуправления в своей местности», — зачитал резолюцию зампред КХП-БНФ Юрий Беленький.

Позже, выступая на митинге, Беленький заявил: «Мы, белорусы, владеем тут всей властью. Те чиновники, те должностные лица, которые осуществляют любые действия против суверенного, независимого статуса Республики Беларусь, совершают уголовное преступление. Мы сегодня предупреждаем их: остановитесь! Остановите свои крапленые дорожные карты. Вы не знаете, что творите, вы уже наделали много зла. Белорусы терпели до этого момента, дальше терпения не будет».

Политик пригрозил, что если будут созданы единый эмиссионный центр и парламент, то белорусский народ начнет сопротивление. «Вы окажетесь вне закона! Если не включится прокуратура, мы к ней обращаемся, то включайтесь. На вас в соответствии с законом лежит ответственность, чтобы останавливать любые незаконные действия. Почему вы молчите?!»

В митинге приняли участие около 200 человек.