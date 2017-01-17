Фунт вблизи 3-месячного минимума, готовится к выступлению премьера

Фунт стерлингов держится вблизи трехмесячного минимума во вторник из-за страхов о том, что ожидаемое выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй задаст курс, в результате которого страна в итоге потеряет доступ к прибыльному единому рынку Евросоюза.

Опасения о протекционистской политике избранного президента США Дональда Трампа также давят на аппетит к риску, толкая иену к максимумам более чем за пять недель.

Фунт к 8.24 прибавил 0,3 процента до $1,2085 после падения до трехмесячного минимума в $1,1983 в понедельник.

В понедельник фунт также достиг минимума за 10 недель к евро в 88,53 пенса, но во вторник восстановился до 88,10.

Мэй скажет, что Британии не нужно соглашение, в результате которого страна останется "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС, сообщила канцелярия премьера, и изложит 12 приоритетов предстоящих переговоров о разводе с блоком. Среди них - уход с единого рынка ЕС и возврат полного контроля над границами, сообщили газеты.

Доллар держался вблизи 113,61 иены - минимума более чем за пять недель, достигнутого в понедельник, поскольку протекционистские комментарии Трампа обеспокоили некоторых инвесторов.

"Сначала рынки посчитали протекционистскую риторику Трампа блефом. Но если посмотреть на то, кем представлены его советники, и на его пресс-конференцию, становится все более очевидным, что он настроен серьезно", - сказал Синитиро Кадота из Barclays.