В Беларуси денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования увеличили на 5%

Постановлением Совета министров №95 от 03.02.2017 увеличены нормы питания и денежные нормы расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования. Об этом сообщается на сайте правительства.

В частности, увеличены денежные нормы расходов на питание на 5% в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, а также в оздоровительных лагерях и на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.

Так, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составит в среднем от 41,14 до77,44 рублей в месяц; в общеобразовательных школах в зависимости от возраста учащегося и времени его пребывания в учреждении составит от 1,5 до 5,14 рублей в сутки.