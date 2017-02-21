Последнее обновление: 21.02.2017 16:30

В Беларуси юрлица и ИП будут обязаны заключать сделки по зерну на биржевых торгах

Постановлением Совета министров № 146 от 17 февраля 2017 г. расширено использование механизма биржевых торгов при реализации на экспорт зерна и продуктов его переработки.

В частности, дополнен перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать только по результатам биржевых торгов ОАО ”Белорусская универсальная товарная биржа“ по позиции ”зерно и продукты его переработки“.

"Принятые меры направлены на формирование максимально объективной цены при реализации продукции на экспорт, создание равных условий для всех субъектов хозяйствования при экспорте зерна", - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, считают там, это позволит обеспечить открытость и прозрачность сделок, оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, а также будет способствовать конкуренции среди покупателей и получению продавцами дополнительной выручки от реализации продукции.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1, касающегося названных дополнений, который вступает в силу через три месяца после официального опубликования документа.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование