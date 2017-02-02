«Промагролизинг» продолжит в 2017 году реализовывать технику для организаций АПК

Порядок финансирования закупок организациями АПК и других отраслей страны современной техники и оборудования по договорам финансовой аренды через ОАО «Промагролизинг», предусмотренный указом №146 от 2 апреля 2015 года, продлен на 2017 год.

Согласно, указу №33, в текущем году ОАО «Промагролизинг» будут предоставлены кредитные ресурсы Банка развития Беларуси в размере 100 млн рублей на закупку техники и оборудования на срок до 1 июня 2025 года с их погашением с 1 января 2018 года. При этом процентная ставка за пользование данными денежными средствами составит 7,5% годовых.

Субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности в сумме 25,1 млн рублей направят регионам на погашение задолженности организаций АПК по лизинговым платежам за технику и оборудование, приобретенные по республиканским программам оснащения сельскохозяйственного производства страны.

Кроме того, из республиканского бюджета в 2017 году будет выделено 8,2 млн рублей на погашение обязательств ГО «Белводхоз» перед Банком развития по кредитам, выданным на приобретение техники и оборудования с последующей их передачей организациям по строительству и эксплуатации мелиоративных систем на условиях лизинга.