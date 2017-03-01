В Беларуси определили организаторов закупок медтоваров

Александр Лукашенко 28 февраля подписал указ № 46 "О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания", которым устанавливаются условия осуществления государственных закупок медицинских товаров.

Документом на двухлетний срок РУП "Белмедтехника", РУП "Белфармация", подчиненные Минздраву, и РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр", подчиненное Минтруда и соцзащиты, определены организаторами закупок медицинских товаров. Заказчикам (из числа государственных организаций) предоставлено право приобретать данные товары у организаторов без проведения процедуры государственных закупок.

"Закупки медицинских товаров - специализированная профессиональная деятельность. Кроме того, лекарственное средство и (или) изделие медицинского назначения для конкретной больницы являются товарами ежедневной потребности. В этой связи в Республике Беларусь организации здравоохранения реализуют лечебный процесс и не занимаются проведением процедур закупок, а осуществляют их у организаторов. Принятие указа создает условия для исключения необоснованного посредничества при заключении торговых сделок, обеспечения экономии бюджетных средств (за счет снижения контрактных цен) и бесперебойной поставки организациям здравоохранения медицинских товаров надлежащего качества", - сообщает пресс-служба президента.