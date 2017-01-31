Организации и ИП имеют право не начислять в текущем году амортизацию по объектам основных средств

Правительство предоставило организациям и индивидуальным предпринимателям право не начислять в текущем году амортизацию по объектам основных средств. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 84 от 30 января 2017 г.

Как поясняет Совмин, данная мера направлена на создание условий для эффективной работы субъектов хозяйствования.

В соответствии с постановлением организации, за исключением банков, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также индивидуальные предприниматели вправе принять решение о неначислении с 1 января по 31 декабря 2017 г. амортизации по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности, за исключением основных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных и транспортных услуг населению, субсидируемых за счет бюджетных средств.

При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования таких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не производилось начисление амортизации.

Организации, имущество которых находится в государственной собственности, доли (акции) в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь и административно-территориальным единицам, должны согласовать такое решение с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству, другими государственными органами и государственными организациями, в том числе местными исполнительными и распорядительными органами.

Постановлением определен срок и механизм согласования госорганами принятых организациями решений о неначислении амортизации. В частности, данное согласование осуществляется в письменной форме в пятидневный срок со дня представления организациями экономического обоснования необходимости неначисления амортизации, подписанного их руководителями. В случае отказа в согласовании организациям направляется обоснование экономической нецелесообразности принятия решения о неначислении амортизации.