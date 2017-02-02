Оршанскому льнокомбинату возместят в 2017 году проценты за пользование кредитом Эксимбанка Китая

Республиканскому унитарному производственно-торговому предприятию «Оршанский льнокомбинат» будут возмещены в 2017 году проценты за пользование кредитом Экспортно-импортного банка Китая.

Согласно постановлению Совета министров № 88 от 1 февраля 2017 года, проценты будут возмещены за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.

Кредит получен в сумме 51 834 700 долларов США в соответствии с Кредитным соглашением о предоставлении льготного покупательского кредита для реализации проекта ”Модернизация РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“ с расширением производства по ул.Молодежной, 3, в Орше. Второй этап модернизации“.

Возмещение процентов производится в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату их возмещения.

Полученные средства в 2017 году направляются Оршанским льнокомбинатом на пополнение оборотных средств.

Контроль за выполнением постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.