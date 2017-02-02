Совмин рассмотрит изменения и дополнения в закон о противодействии монополи и развитии конкуренции

Совет министров рассмотрит законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», подготовленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

По информации МАРТ, в отдельные статьи выделены и конкретизированы такие формы недобросовестной конкуренции как введение в заблуждение, некорректное сравнение хозяйствующего субъекта или его товара и т.д.

Так, самостоятельная глава проекта закона раскрывает формы недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным получением и использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Нововведение полностью соответствует международной практике в сфере антимонопольного (конкурентного) регулирования, договору о Евразийском экономическом союзе, Модельному закону «О защите конкуренции».

«Проект закона подготовлен с учетом: сформировавшейся правоприменительной практики Беларуси; международных правовых актов, составляющих право ЕАЭС, Модельного закона «О защите конкуренции»; положительного опыта в сфере антимонопольной (конкурентной) политики государств-членов Евразийского экономического союза. При подготовке проекта закона особое внимание уделено развитию института защиты от недобросовестной конкуренции», - комментирует МАРТ.