Последнее обновление: 30.01.2017 17:35

Правительство Беларуси повысило на 40% тарифные оклады врачам-интернам

Правительство на 40% повысило тарифные оклады врачам-интернам, провизорам-интернам, работающим в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Согласно постановлению Совета министров №78 от 27 января 2017 года, Минздраву, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям организаций, указанных в постановлении, поручено обеспечить перерасчет заработной платы врачей-интернов, провизоров-интернов в соответствии с установленным настоящим постановлением повышением тарифных окладов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.

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