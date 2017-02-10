В Беларуси плату за админпроцедуры в сфере науки и технологий отвязали от доллара

Плата за административные процедуры в сфере науки и технологий будет определяться в базовых величинах. Об этом говорится в постановлении Совмина №102 от 8 февраля 2017 года, которым внесены изменения и дополнения в единый перечень административных процедур госорганов и других организаций в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Департамент по энергоэффективности Госстандарта назначен органом, уполномоченным на выдачу заключения об отнесении ввозимых товаров к установкам по использованию возобновляемых источников энергии, комплектующим и запасным частям к ним.

Как сообщает НЦПИ, с 1 года до 2 лет продлен срок действия разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности в пограничной полосе, внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы.

Кроме того, внесены изменения в главу 22 «Наука и технологии, охрана объектов промышленной собственности». В соответствии с документом размер платы за осуществление административных процедур, указанных в данной главе, установлен с привязкой к базовой величине (ранее определялся в долларах США).

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.