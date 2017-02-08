Цена золота обновила максимум за 3 месяца из-за опасений по поводу политики Трампа

Золото в среду подорожало до максимума за три месяца, так как связанные с выборами в Европе политические риски и опасения по поводу политики президента США Дональда Трампа подпитывали спрос на актив-убежище.

В 15:25 золото торговалось по $1.238,99 за тройскую унцию по сравнению с $1.233,64 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $3,9 до $1.240 за унцию.

Инвесторы обеспокоены сильными результатами ультраправого кандидата Марин Ле Пен во французской президентской гонке, обещавшей вывести Францию ​​из зоны евро и провести референдум по вопросу членства в Европейском союзе.

"Основной спрос на золото объясняется хеджированием против политической неопределенности по обе стороны Атлантики, - сказал Оле Хансон, главный товарный стратег Saxo Bank. - Откаты за последние пару недель были не очень глубокие, и золото не проседало, когда доллар начал укрепляться".

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust выросли на 1,01 процента до 826,95 тонны во вторник.

Индекс доллара вырос на 0,3 процента до 100,56.

Серебро торговалось по $17,751 за унцию по сравнению с $17,705 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $1.015,20 по сравнению с $1.000,75, палладий - $770,50 против $760,55.