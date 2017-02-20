Золото дорожает в ожидании выступлений чиновников ФРС

Золото немного подорожало в понедельник, в то время как трейдеры ждали новых сигналов о скорости повышения ставок от чиновников Федрезерва, выступления которых состоятся на этой неделе.

В 16:15 золото торговалось по $1.238,30 за тройскую унцию по сравнению с $1.235,22 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $0,3 до $1.239,4 за унцию.

На этой неделе ожидаются выступления нескольких глав Федеральных резервных банков. Кроме того, в среду выступит член совета директоров ФРС Джером Пауэлл и будет опубликован протокол последнего заседания регулятора.

Комментарии чиновников центробанка будут в центре внимания, поскольку могут сигнализировать о политике в отношении процентных ставок. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в понедельник сказала, что экономика США заняла "устойчивое положение", и она благосклонно отнесется к повышению ставок, если нынешние темпы роста основных показателей сохранятся.

Доллар практически не изменился к евро, поскольку обе валюты оказались под давлением: доллар из-за снижения доходности госбондов США, а евро из-за опасения о предстоящих выборах во Франции.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust сократились на 2,4 тонны в пятницу, снизившись впервые почти за четыре недели.

Серебро торговалось по $17,98 за унцию по сравнению с $17,97 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $1.000,99 по сравнению с $1.001,00, палладий - $775,50 против $775,22.