Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Золото чуть дешевеет в понедельник на фоне укрепления доллара, но потери были ограничены из-за политической неопределенности, созданной грядущими выборами в Европе и решением президента США Дональда Трампа запретить въезд в США людям из семи мусульманских стран.

Трейдеры сказали, что активность на рынке была низкой из-за новогодних каникул во многих странах Азии и некоторой нервозности перед двухдневным заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, которое начнётся во вторник.

В 14:01 золото торговалось по $1.190,45 за тройскую унцию по сравнению с $1.191,21 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $1,4 до $1.189,8 за унцию.

Индекс доллара в пятницу вырос на 0,02 процента до 100,55.

"Будущее направление цен на золото будет зависеть от курса доллара, денежно-кредитной политики США и долгосрочных процентных ставок, - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич. - Иммиграционный запрет ранее усилил неприятие к риску... Есть также и политические риски в форме выборов во Франции и Нидерландах".

ФРС повысила процентные ставки в декабре, и намекнула на возможность ещё три раза увеличить их в 2017 году, так как администрация Трампа намерена стимулировать рост за счёт снижения налогов, наращивания расходов и уменьшения административных барьеров.

Серебро торговалось по $17,07 за унцию по сравнению с $17,12 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $978,55 по сравнению с $983,60, палладий - $729,50 против $735,97.

Средняя цена золота в текущем году может составить $1.250 за унцию, серебра - $17,70 за унцию, платины - $1.003, палладия - $725, показали в пятницу опросы Reuters.