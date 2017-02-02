Золото дорожает на фоне ослабления доллара после сохранения ставки ФРС

Золото дорожает в четверг на фоне ослабления доллара после того, как ФРС США сохранила процентные ставки на прежнем уровне на своём первом заседании после вступления в должность президента Дональда Трампа.

В 14:01 золото торговалось по $1.221,61 за тройскую унцию по сравнению с $1.209,11 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $15,6 до $1.223,9 за унцию.

Федеральная резервная система сохранила ключевую ставку в диапазоне 0,50-0,75 процента годовых и выступила с достаточно позитивной оценкой американской экономики, позволяющей предположить, что регулятор продолжит ужесточение политики в текущем году.

"Резкий отскок после падения ниже $1.200 и состояние азиатского рынка, несмотря на китайский Новый год, кажутся хорошими признаками, и мы видим много бычьих сигналов", - сказал Спенсер Кэмпбелл, генеральный менеджер Kaloti Precious Metals из Сингапура.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust выросли на 1,34 процента до 809,74 тонны в среду с 799,07 тонны во вторник.

Золото подорожало более чем на 5 процентов в январе, закончив лучший месяц с июня 2016 года на фоне худшего для доллара января за последние три десятилетия.

Индекс доллара в четверг упал на 0,29 процента до 99,348 пункта.

Серебро торговалось по $17,70 за унцию по сравнению с $17,51 к закрытию торгов в среду, платина стоила $1.004,50 по сравнению с $995,98, палладий - $761,45 против $762,40.