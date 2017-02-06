Золото дорожает из-за политики и ослабления доллара

Золото дорожает в понедельник, обновив 11-недельный максимум на фоне опасений по поводу политической неопределённости в США и ​​Европе, а также ослабления доллара.

В 14:52 золото торговалось по $1.225,73 за тройскую унцию по сравнению с $1.219,80 за унцию при закрытии торгов в пятницу, а в ходе торгов обновило 11-недельный максимум на отметке $1.226,80.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $7,1 до $1.227,9 за унцию.

Политическая неопределённость в США вызвана действиями президента Дональда Трампа, наиболее спорным из которых стал временный запрет на въезд в страны из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Выборы в Нидерландах, Франции и Германии в этом году также усиливают напряжённость на рынке.

"Первоначальная эйфория по поводу президентства Трампа, кажется, сошла на нет, да и выборы в Европе заставляют людей нервничать. Неопределённость означает, что есть потенциал для роста цен (на золото), - сказал Уоррен Паттерсон, товарный стратег ING. - С начала года мы уже увидели стабильное ослабление доллара, но физический спрос со стороны (крупнейших потребителей) Китая и Индии всё ещё остаётся слабым, и это ограничивает рост цен".

Чистый импорт золота в Китай в декабре прошлого года упал на 60 процентов в годовом сравнении до 51,51 тонны.

В то же время спрос на золото в Индии упал в 2016 году на 21,2 процента по сравнению с 2015 годом до 675,5 тонны.

Стоимость доллара к корзине валют упала почти на 4 процента с 3 января, отчасти из-за ожиданий того, что центробанк США будет выжидать, наблюдая что происходит в политике и экономике.

"ФРС США, скорее всего, подождет некоторое время до следующего повышения процентных ставок - наши экономисты ожидают, что это произойдёт в июне", - говорится в обзоре Commerzbank.

Серебро торговалось по $17,57 за унцию по сравнению с $17,46 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $1.009,50 по сравнению с $1.003,20, палладий - $763,25 против $745,98.