Золото дорожает благодаря спросу на безопасные активы

Золото дорожает в понедельник, коснувшись двухмесячного максимума, так как опасения по поводу экономической политики президента США Дональда Трампа заставили инвесторов вкладываться в более безопасные активы.

Трамп в своей инаугурационной речи пообещал следовать принципу "Америка прежде всего", в то время как его администрация сказала, что отменит или пересмотрит важные торговые соглашения, вызвав опасения, что протекционизм Белого дома может уменьшить оборот мировой торговли.

Неопределённость политики Трампа отправила доллар к минимуму за полтора месяца к корзине валют, в то время как доходность облигаций упала с недавних максимумов.

В 15:10 золото торговалось по $1.213,15 за тройскую унцию по сравнению с $1.209,56 за унцию при закрытии торгов в пятницу, в ходе торгов коснувшись отметки $1.219,43, максимума с 22 ноября.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $8 до $1.212,9 за унцию.

Индекс доллара упал на 0,32 процента до 100,42.

"Сейчас главными факторами являются слабый доллар и политическая неопределенность", - сказал аналитик Danske Bank Йенс Педерсен.

Золото на прошлой неделе подорожало на 1 процент, закончив в плюсе четвертую неделю подряд.

Главы двух региональных отделений Федеральной резервной системы США сказали в пятницу, что сила экономики гарантирует увеличение процентных ставок.

Серебро торговалось по $17,14 за унцию по сравнению с $17,068 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $981,90 по сравнению с $976,50, палладий- $786,40 против $785,50.