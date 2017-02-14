Золото дорожает перед выступлением главы ФРС

Золото немного подорожало во вторник, тогда как доллар снизился после отставки советника президента США по национальной безопасности, а инвесторы ждали выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен в Конгрессе.

Во вторник Йеллен выступит с полугодовым докладом в Сенате, а в среду - в Палате представителей и может намекнуть на темпы повышения процентных ставок.

"Мы не ждём повышения ставки в марте, потому что к тому времени вряд ли будет утверждён план бюджетного стимулирования. ФРС находится в режиме ожидания... (эта) неопределённость будет влиять на динамику золота в ближайшие несколько месяцев", - сказала Симона Гамбарини из Capital Economics.

"Мы ждём роста инфляционных ожиданий (во втором полугодии), так что ФРС придётся повысить ставки", - добавила она.

В 15:18 золото торговалось по $1.229,08 за тройскую унцию по сравнению с $1.225,06 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust выросли на 0,49 процента до 840,87 тонны.

Индекс доллара снизился на 0,2 процента после отставки советника Дональда Трампа Майкла Флинна, оказавшегося объектом критики из-за контактов с российскими чиновниками до вступления Трампа в должность.

Серебро торговалось по $17,89 за унцию по сравнению с $17,79 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $1.001,20 по сравнению с $994,99, палладий - $776,80 против $774,50.