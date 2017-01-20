Цена золота снижается перед инаугурацией Трампа

Цены на золото снижаются в пятницу, поскольку инвесторы ожидают, что избранный президент США Дональд Трамп успокоит рынки, смягчив риторику в своей инаугурационной речи.

"В целом мы ожидаем, что у речи будет соответствующий президенту тон, доллар укрепится, а золото снова окажется под давлением вместе с остальными драгметаллами", - сказал Джонатан Батлер, товарный аналитик Mitsubishi из Лондона.

В то же время, намёк на сохранение неоднозначной риторики времён предвыборной кампании повысит спрос на золото в качестве актива-убежища, сказал он.

В 14:48 золото торговалось по $1.199,70 за тройскую унцию по сравнению с $1.204,76 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $1,8 до $1.199,7 за унцию.

Индекс доллара вырос на 0,26 процента до 101,41.

"Новая администрация США - это всё ещё фактор неизвестности, конечно, по сравнению с другими администрациями за последние десятилетия", - сказал аналитик HSBC Джеймс Стил.

Серебро торговалось по $16,88 за унцию по сравнению с $17,01 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $953,25 по сравнению с $957,70, палладий- $750,78 против $753,50.