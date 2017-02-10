Золото дешевеет после анонса налоговой реформы Трампа

Золото дешевеет в пятницу на фоне укрепления доллара, после того как президент США Дональд Трамп пообещал объявить о масштабной налоговой реформе, а экономические данные усилили ожидания повышения ставки ФРС США.

В 12:47 золото торговалось по $1.225,8 за тройскую унцию по сравнению с $1.230,51 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $10,5 до $1.226,3 за унцию.

"Разворот (цен) почти полностью объясняется резким укреплением доллара после анонсированной Трампом налоговой реформы", - сказал аналитик INTL FCStone Эдвард Мейр.

Президент США Дональд Трамп готовится в ближайшие несколько недель объявить о самой масштабной налоговой реформе со времён президентства Рональда Рейгана, сообщил Белый дом в четверг, отправив в рост фондовый и валютный рынки, рассчитывающие на ослабление налогового бремени для компаний.

"Торги в четверг показали нам, что (инвесторы) были очарованы объявлением Трампа и пока не изучили детали", - сказал Меир, добавив, что распродажи на рынке золота могут быть несколько преждевременными.

Экономические данные также способствовали укреплению доллара. Число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно упало на прошлой неделе до минимума почти за 43 года.

Индекс доллара вырос на 0,15 процента до 100,80.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сказал журналистам, что разумно ожидать три повышения ставки ФРС в этом году.

Тем не менее глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что процентные ставки могут остаться на низком уровне в течение 2017 года, пока не прояснятся возможные последствия политики администрации Трампа.

"Мы по-прежнему ожидаем, что цена золота получит поддержку в первой половине 2017 года благодаря неприятию риска и неопределенностям в мировой экономике", - сказал аналитик OCBC Барнабас Ган.

Серебро торговалось по $17,614 за унцию по сравнению с $17,64 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $1.004,20 по сравнению с $1.012,24, палладий - $773,40 против $770,10.