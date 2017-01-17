Последнее обновление: 17.01.2017 17:55

Премьер Великобритании объявит о выходе страны из единого рынка ЕС - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня объявит план правительства по переговорам о выходе из ЕС, в котором приоритетное место отведено миграционному контролю, а также выходу страны из единого рынка. Об этом сообщает The Times.

"Мэй впервые публично должна заявить, что Британия не сможет сохранить доступ к единому рынку, так как он не обеспечивает желание избирателей вернуть контроль над иммиграцией", - пишет издание.

По данным издания, Мэй скажет в своей речи, что Великобритания не должна быть "наполовину внутри, наполовину вне" границ ЕС.

Кроме того, премьеру предстоит объяснить, будет ли Британия стремиться оставаться в таможенном блоке ЕС, который позволяет свободно перевозить продукцию без таможенных проверок.

Издание отмечает, что министр иностранных дел Борис Джонсон был среди министров, которые призывают к "чистому Brexit", что исключает любой шанс остаться частью единого рынка ЕС.

В то же время группа членов правительства во главе с министром финансов Филипом Хэммондом вчера вечером были уверены, что возможность быть частью рынка ЕС остается среди опций в переговорах.

Мэй, как ожидается, признает, что на начальном этапе будет необходимо переходное соглашение, которое поможет предприятиям избежать серьезных потрясений после выхода из ЕС.

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