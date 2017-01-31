Индекс потребительского доверия россиян снизился до минимума за 12 лет

В 4 квартале 2016 года значение индекса потребительного доверия, по данным Nielsen, составило 63 пункта. Это минимальный квартальный показатель с 2005 года (такого же значения индекс достигал только однажды, в первом квартале 2016 года), следует из исследования.

Авторы исследования поясняют, что индекс составляется из трех показателей: оценки потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги. Значение индекса выше 100 пунктов говорит о том, что в стране преобладают оптимисты, ниже 100 пунктов — пессимисты.

«Модель потребления окончательно трансформировалась в модель сбережения. Экономия во всем стала частью образа жизни», — отметила в комментарии к исследованию руководитель направления оценки эффективности продажи и маркетинговых коммуникаций Nielsen Марина Ерскова.

Nielsen отмечает, что снижение значений индекса во многом связано с тем, что россияне не готовы тратить средства — о том, что сейчас не лучшее время для трат, сказали 84% респондентов. За год число россиян, которые придерживаются такого мнения, выросло на 11 процентных пунктов. 80% опрошенных считают. что ситуация с занятостью в ближайший год будет «плохой» и «не очень хорошей».

При этом только 27% потребителей оценивают свое финансовое состояние как «хорошее» или «отличное». Доля тех, кто оценивает свои финансы негативно, составляет 67%.