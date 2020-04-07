Россия вымирает с рекордной скоростью за 12 лет

По итогам января-февраля в стране родилось 227 тысяч человек, умерло - 307 тысяч. Смертность снизилась на 3 тысячи человек (0,1%), темпы падения рождаемости оказались выше втрое - 10 тысяч человек. В результате естественная убыль населения составила 80 тысяч человек и на 10% превысила показатель за тот же период прошлого года (73 тысячи).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные данные Росстата

По сравнению с 2018 годом скорость вымирания увеличилась на 30%: тогда за январь-февраль естественная убыль оценивалась в 50,8 тысячи человек. Рождаемость за два года сократилась на 12%, смертность же почти не изменилась (минус 0,3%).

Резкое ускорение естественной убыли произошло в феврале. Январские данные Росстата показывали ее стабилизацию - 45,3 тысячи человек в этом году против 46,5 тысячи в прошлом.

При этом в целом по стране число умерших превышало число родившихся в 1,4 раза, однако в каждом это превышение составило 1,5-2,4 раза. Рождаемость падает в стране практически фронтально - в 68 из 85 субъектов. Естественный прирост населения фиксируется только в 16 регионах.

По итогам прошлого года естественная убыль населения России превысила 300 тысяч человек и стала рекордной за 12 лет. Цифры текущего года пока оказываются еще хуже. Впрочем, пока они далеки от антирекордов середины 1990х и начала 2000х, когда ежегодно смертность превышала рождаемость на 700-900 тысяч человек.