Кремль решил заработать на продаже продуктов населению

Управление делами президента России решило увеличить свои доходы за счет продажи населению продовольствия.

В настоящий момент Кремль готовит к выходу на рынок продукцию под брендом "Кремлевское качество". Об этом Ленте.ру сообщила пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

По ее словам, россиянам под кремлевским брендом будет продаваться молочная продукция, а также бакалея в ценовом сегменте "средний плюс".

Проект будет решать задачи высокой социальной значимости, сказала Крылова, в частности, поддерживать отечественных производителей, включая малый и средний бизнес. Бренд «Кремлевское качество» сформирует пул добросовестных поставщиков и поспособствует их продвижению на рынке.

«Основная идея данного проекта заключается в постоянном отборе на базе "зонтичного бренда" товаров с высоким качеством, которые будут доступны не только покупателям в подведомственных Управделами предприятиях, но и рядовым потребителям в торговых сетях», - объяснила Крылова.

Контроль качества, по ее словам, будет проводиться на базе независимой аккредитованной лаборатории. Выход бренда на рынок запланирован на начало апреля.