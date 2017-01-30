Россияне ищут спасения от бедности в мыслях о величии страны

На фоне продолжающегося более двух лет подряд падения уровня жизни, опустившего реальные располагаемые доходы населения к отметкам 10-летней давности, россияне ищут утешения в мыслях о величии страны на международной арене.

По данным Росстата, за 2016й год кошельки граждан похудели в среднем на 5,9%; по сравнению с 2015м годом темпы падения уровня жизни ускорились вдвое. Накопленным итогом за 26 месяцев кризиса реальные доходы населения упали на 15,2%, цены на продукты выросли на 24,8%, на непродовольственные товары - на 24,3%.

По информации Высшей школы экономики, доля населения, которому не хватает денег на одежду и еду, превысила 40%.

Несмотря на это, число россиян, считающих, что Россия идет в верном направлении и укрепляет свои позиции в мире не только не упало, но и увеличилось, пишет finanz.ru.

Как сообщил в понедельник "Левада центр" доля населения, полагающего, что "Россия находится вровень с самыми влиятельными странами мира", достигла 41%, что является рекордным уровнем с 2008 года.

По сравнению с началом кризиса (январь-2015) доля поддерживающих идею "величия России" увеличилась на 13 процентных пунктов. Число державных скептиков упало с 45% до 37%.

Если в ноябре 2015-го 30% населения заявляли о том, что власти должны идти на уступки и стремиться к снятию санкций, то в январе 2017-го число сторонником компромисса с Западом упало до 26%.

Одновременно каждый пятый в стране оценил свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое"; 44% заявили, что за последний год оно ухудшилось.

При этом, по данным ВЦИОМ, 78% считают, что "дела в стране идут в правильном направлении", а 50% утверждают, что их "по большей части устраивает" жизнь, которую они ведут. Это практически рекордный показатель (отметки выше ВЦИОМ фиксировал лишь в конце 2014 года), он почти вдвое превышает значения 2007-11 гг (25-28%).

За время кризиса черту бедности в стране перешагнули более 3 млн человек, а по скорости обнищания населения Россия заняла третье место в мире, пропустив вперед лишь Аргентину (27% за год) и Украину (19%), подсчитал швейцарский банк Credit Suisse.

Уровень жизни вернулся к отметкам 10-летней давности, констатирует директор программы "Экономическая политика" московского центра Карнеги Андрей Мовчан: подушевой ВВП в России упал до 8,2 тысячи долларов - это шестой десяток стран, уровень Мексики или Турции, но еще не катастрофа.

"Зона «цветных революций», в которой находились в моменты дестабилизации Египет, Сирия, Украина, Колумбия, Индонезия, Тунис и подавляющее большинство других стран, переживших периоды нестабильности, начинается на отметке около 6 тысяч долларов подушевого номинального ВВП", - говорит Мовчан.