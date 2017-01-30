Россияне назвали рост цен в числе своих главных страхов

Главные опасения россиян, которые создают наибольшее напряжение в обществе, связаны с угрозой возникновения международных конфликтов и ростом цен. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По сравнению с данными января 2016 года оба показателя снизились: индекс страха международного конфликта упал до 14 п. с 23 п., а уровень опасений относительно подорожания продуктов и обесценивания сбережений упал до минимального за 2016 года значения — 10 п. против 19 п. в январе.

Показатели остальных опасений россиян получили отрицательные значения. Среди них боязнь разгула преступности (-1 п.), беспорядки и конфликты внутри страны на политической, национальной или религиозной почве (-7 п.), проблемы со здоровьем (-8 п.). Самым непопулярным опасением стали конфликты в семье (-50 п.).

По словам руководителя исследовательских проектов ВЦИОМа Михаила Мамонова, среди причин снижения опасений стали стабильность на валютном рынке и заявления руководства страны о том, что Россия стремится к миру.​

Исследование проводилось в конце декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионах России. Выборка составила 1600 человек, статистическая погрешность не превышает 3,5%.