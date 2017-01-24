Почти 25% россиян назвали вредным научно-технический прогресс

Практически каждый четвертый гражданин России считает вредным научно-технический прогресс, следует из результатов исследования, проведенного Московской высшей школой социальных и экономических наук.

В ходе опросов, в которых приняли участие более 6 тысяч человек из 10 российских регионов, выяснилось, что меньше половины населения считает позитивным ускорение развития технологий и инноваций.

30% опрошенных заявили, что "технологические новшества никак не влияют" на их жизнь, 46% пожаловались на то, что научный прогресс идет "слишком быстро".

23% респондентов заявили, что развитие науки и технологий является долгосрочной опасностью для человечества. 14% уверены, что развитие науки "науки не дают нам никакого принципиально нового знания".

К категории "технофобов" в России относится 24% населения, еще 28% - "техноскепитики", "технооптимистов" - меньше половины, причем ядро (те, кто дал максимально позитивные оценки развития технологий) - лишь 6%, отмечают авторы исследования.

Отношение к научно-техническому прогрессу в России устойчиво снижается в последние 5 лет, подтверждает данные МВШСЭН Высшая школа экономики.

Опрос, проведенный ВШЭ в августе, показал, что доля россиян, считающих, что от науки и инноваций безусловно больше пользы, чем вреда упала до 18%, тогда как в период с 2003 по 2011 год таких было от 31% до 34%.

По доле населения, одобряющего научно-технический прогресс, Россия находится на предпоследнем месте среди более 30 стран, по которым имеются сопоставимые данные, отмечает ВШЭ.

"Если принять во внимание, что население является не только потребителем результатов, но и активным проводником научно-технического развития за счет формирования общественного запроса на новые знания и решения, то уменьшение числа сторонников науки и техники в перспективе может стать тревожным сигналом", - отмечает ВШЭ.